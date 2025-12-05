A Monreale è Natale di luce 2025 | un mese di magia tra arte sapori e musica

La Città di Monreale si prepara a vivere la magia delle festività natalizie con il ricco cartellone di eventi "Natale di Luce 2025", che animerà le vie e i luoghi storici dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026.L'iniziativa, promossa dall'Amministrazione Comunale e curata dall'Ufficio Grandi Eventi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

MONREALE SI VESTE DI MAGIA! Dal 19 al 25 dicembre, Piazza Guglielmo II diventa il cuore del Natale con la 1ª Edizione della Fiera di Natale – Monreale 2025! Un villaggio incantato che farà brillare gli occhi di grandi e piccini: La Casa di Babbo - facebook.com Vai su Facebook

Verbania, a Natale installazioni di luce e fontana sul lago - La novità principale del 2024 nel programma delle iniziative di Natale a Verbania, presentate oggi, sono le installazioni di luce: grazie al videomapping, in 8 punti della città, su palazzi, chiese e ... Si legge su ansa.it

Il Duomo di Monreale rinasce tra oro e luce: in volo con il drone tra i mosaici più belli del mondo - Trovi tutti gli articoli salvati nella tua area personale nella sezione preferiti e sull'app Corriere News. corriere.it scrive

Duomo di Monreale, la nuova vita tra oro e luce: il volo spettacolare con il drone tra i mosaici più belli del mondo - 4o0 metri quadrati, più di San Marco a Venezia, secondi solo a Santa Sofia di Istanbul) e nuova luce: il Duomo di Monreale, uno ... Segnala video.corriere.it