A Milano il nuovo master in intelligence firmato Pollari-Bacini

Sbircialanotizia.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In un quadro globale in profonda trasformazione, il MasterIntelligence per la Sicurezza Nazionale e Internazionale” prende avvio a Milano il 4 dicembre 2025, con l’ambizione di preparare figure capaci di affrontare minacce sofisticate, che incidono sull’equilibrio del Paese nel suo insieme e chiamano in causa responsabilità pubbliche e private. Un percorso di alto profilo . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

a milano il nuovo master in intelligence firmato pollari bacini

© Sbircialanotizia.it - A Milano il nuovo master in intelligence firmato Pollari-Bacini

Contenuti che potrebbero interessarti

Milano, nuovo caso Palazzopoli in viale Papiniano: il “sistema” urbanistico sotto accusa mentre Sala è in vacanza - Depositati esposti dei comitati contro un palazzo che da tre piani raggiungerà i 28 metri. Lo riporta panorama.it

Cy4Gate: nuovo contratto di 9,9 milioni di euro per soluzioni in ambito decision intelligence - La società romana di cyber security corre a Piazza Affari: il mercato premia il nuovo contratto della durata di 18 mesi con primario cliente istituzionale europeo Nuovi contratti per Cy4Gate, la ... milanofinanza.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Milano Nuovo Master Intelligence