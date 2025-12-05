A Milano il nuovo master in intelligence firmato Pollari-Bacini
In un quadro globale in profonda trasformazione, il Master “Intelligence per la Sicurezza Nazionale e Internazionale” prende avvio a Milano il 4 dicembre 2025, con l’ambizione di preparare figure capaci di affrontare minacce sofisticate, che incidono sull’equilibrio del Paese nel suo insieme e chiamano in causa responsabilità pubbliche e private. Un percorso di alto profilo . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
