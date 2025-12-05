A Milano è apparso un albero di Natale fatto con i cestini della spazzatura e con un spazio segreto all' interno

A2A svela il suo albero, protagonista dell'iniziativa ‘Camponi di circolarità’ e inserito nel programma ‘Il Natale degli alberi’ del Comune di Milano. Sarà visibile in Largo la Foppa dal 6 dicembre al 6 gennaio. Contestualmente, via Meda sarà illuminata da elementi circolari bianchi e azzurri. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

milano 232 apparso alberoMilano, in via Paolo Sarpi spunta un albero di Natale fatto con la spazzatura: &#232; la protesta del quartiere contro il degrado - manifesto, spiegano da Vivisarpi: «Un segno dell’inadeguatezza dei controlli» e della necessità di armonizzare accoglienza e regole. Si legge su msn.com

