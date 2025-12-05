A Miami la spettacolare Library of Us gigantesca libreria che ruota davanti all' Oceano

Lapresse.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La spettacolare installazione “Library of Us ” illumina la sabbia appena fuori dal Faena Hotel, a Miami Beach. L’installazione all’aperto consiste in una gigantesca libreria che ruota in una piscina d’acqua, a pochi passi dalle onde dell’ Oceano Atlantico. Progettata dall’artista britannica Es Devlin, l’installazione invita i visitatori a sedersi nella struttura per leggere una selezione di libri, disposti in modo tale che i visitatori si trovino faccia a faccia. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

a miami la spettacolare library of us gigantesca libreria che ruota davanti all oceano

© Lapresse.it - A Miami la spettacolare "Library of Us", gigantesca libreria che ruota davanti all'Oceano

Leggi anche questi approfondimenti

miami spettacolare library ofA Miami la spettacolare "Library of Us", gigantesca libreria che ruota davanti all'Oceano - (LaPresse) La spettacolare installazione “Library of Us” (Biblioteca di noi) illumina la sabbia appena fuori dal Faena Hotel, a Miami ... Secondo stream24.ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Miami Spettacolare Library Of