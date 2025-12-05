A Miami la spettacolare Library of Us gigantesca libreria che ruota davanti all' Oceano
La spettacolare installazione “Library of Us ” illumina la sabbia appena fuori dal Faena Hotel, a Miami Beach. L’installazione all’aperto consiste in una gigantesca libreria che ruota in una piscina d’acqua, a pochi passi dalle onde dell’ Oceano Atlantico. Progettata dall’artista britannica Es Devlin, l’installazione invita i visitatori a sedersi nella struttura per leggere una selezione di libri, disposti in modo tale che i visitatori si trovino faccia a faccia. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
