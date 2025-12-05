A Macerata il Comune finanzia la rassegna letteraria dell’estrema destra neofascista

Il Comune di Macerata finanzia con 15mila euro una rassegna letteraria che porta in città esponenti della galassia neofascista, da CasaPound agli editori dell’estrema destra. 🔗 Leggi su Fanpage.it

“Letture maceratesi”, Senaldi, Dragoni e Paragone alla due giorni - Rassegna esplicita”, due giornate – sabato 13 e domenica 14 dicembre – dedicate al dialogo, alla letteratura e all’approfondimento, allo ... Secondo msn.com