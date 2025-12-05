A Letture Maceratesi la forza delle idee per fa incontrare pubblici diversi E una mostra sui Profeti inascoltati del ‘900

È in arrivo “Letture maceratesi. Rassegna esplicita”, due giornate – sabato 13 e domenica 14 dicembre – dedicate al dialogo, alla letteratura e all’approfondimento, allo Sferisterio di Macerata. Una manifestazione, inserita nel calendario delle iniziative di “Macerata per Natale”, che si presenta come un vero laboratorio culturale, realizzato dall’associazione Castelli di Carta in collaborazione con il Comune di Macerata, con il patrocinio della Regione Marche e della Provincia di Macerata. “Letture maceratesi”: un incontro di «pubblici diversi attorno alle idee». Nel presentare l’iniziativa, l’assessore alla Cultura Katiuscia Cassetta ha sottolineato come Letture maceratesi «rappresenti un’occasione preziosa per far incontrare pubblici diversi attorno alla forza delle idee e dei libri, valorizzando al tempo stesso il ruolo di Macerata come città che investe sulla cultura e sulla partecipazione attiva». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - A “Letture Maceratesi” la forza delle idee per fa incontrare pubblici diversi. E una mostra sui “Profeti inascoltati del ‘900”

