A Grottaglie il Natale si accende domenica 7 dicembre

Tarantini Time Quotidiano con l’inaugurazione del grande Albero Luminoso, dono elargito alla città dall’Associazione di Promozione Sociale Nura, in collaborazione con la Cooperativa Sociale Onlus San Bernardo e il Centro Diagnostico IGEA. L’accensione del tradizionale simbolo, fissata alle ore 19 in via Crispi presso la Scalinata dei Ceramisti, rappresenta il gesto simbolico che dà il via alla Christmas Edition del Festival della Ceramica, dopo il successo dell’edizione estiva “numero zero”, capace di attrarre migliaia di visitatori e valorizzare il quartiere a livello nazionale. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - A Grottaglie il Natale si accende domenica 7 dicembre

