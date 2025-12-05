A Granozzo con Monticello una domenica con il Mercatino natalizio
Domenica 7 dicembre, dalle 10 alle 16, a Granozzo con Monticello arriva il Mercatino natalizio. L'appuntamento è nel parcheggio del circolo di Monticello.Una giornata dedicata allo shopping natalizio con tante bancarelle che propongono prodotti handmade; in collaborazione con la Proloco di. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
