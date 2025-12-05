A Gessopalena stappate e vendute le prime 100 bottiglie dello spumante ancestrale

Brindisi alla biodiversità. A Gessopalena sono state stappate e vendute le prime 100 bottiglie dello spumante rifermentato in bottiglia, con metodo ancestrale, senza solfiti aggiunti e con lieviti del territorio, frutto delle uve di un antico vitigno di cui erano rimasti pochi e preziosi. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Approfondisci con queste news

BIO CANTINA SOCIALE ORSOGNA: VENDUTE A GESSOPALENA PRIME BOTTIGLIE SPUMANTE NERO ANTICO PRETALUCENTE - GESSOPALENA – Uno spumante rifermentato in bottiglia, con metodo ancestrale, senza solfiti aggiunti e con lieviti del territorio, frutto delle uve di un antico vitigno di cui erano rimasti pochi e pre ... Come scrive abruzzoweb.it