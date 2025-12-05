A gennaio il Napoli quasi certamente potrà fare mercato soltanto in prestito Repubblica Napoli
Giorno dopo giorno, aumentano sempre più le testate che confermano l'indiscrezione di una settimana fa del Messaggero e cioè che i nuovi parametri relativi alla liquidità delle società di calcio rischiano seriamente impedire al Napoli di fare mercato a gennaio, quantomeno con acquisti. Il napoli potrà operare solo in prestito. Ecco cosa scrive oggi Repubblica Napoli con Pasquale Tina: Sicuramente servirà un aiuto dal mercato, ma il Napoli quasi certamente potrà operare soltanto in prestito, qualora fosse confermato il mancato rispetto del rapporto tra ricavi e costo del lavoro allargato (il Cla) che non deve superare lo 0.
