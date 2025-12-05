A Gaza il genocidio continua altro che cessate il fuoco Ma il mondo ha distolto di nuovo lo sguardo

Ilfattoquotidiano.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Roberto Iannuzzi * “Il cessate il fuoco rischia di creare la pericolosa illusione che la vita a Gaza stia tornando alla normalità. Ma . il mondo non deve lasciarsi ingannare. Il genocidio israeliano non è finito”. A pronunciare queste parole è stata Agnès Callamard, già relatrice speciale dell’Onu, attualmente alla guida di Amnesty International. Un parere analogo lo ha espresso lo storico israeliano Raz Segal, professore di studi sull’Olocausto e sui genocidi presso la Stockton University, nel New Jersey. Segal ha affermato che i leader israeliani continuano a proferire dichiarazioni dall’intento chiaramente genocidario. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

a gaza il genocidio continua altro che cessate il fuoco ma il mondo ha distolto di nuovo lo sguardo

© Ilfattoquotidiano.it - A Gaza il genocidio continua, altro che cessate il fuoco. Ma il mondo ha distolto di nuovo lo sguardo

Argomenti simili trattati di recente

gaza genocidio continua altroGenocidio nella Striscia di Gaza, giorno 782: Israele continua a violare il cessate il fuoco, a uccidere e distruggere. Piogge torrenziali sui campi di sfollati - Israele continua a violare il cessate il fuoco, bombardando la Striscia di Gaza, uccidendo quotidianamente e distruggendo quel poco di ... Riporta infopal.it

gaza genocidio continua altroAmnesty:'Il genocidio israeliano a Gaza continua nonostante il cessate il fuoco' - Trascorso oltre un mese dall’annuncio del cessate il fuoco e rientrati in Israele tutti gli ostaggi ancora in vita, le autorità israeliane stanno ancora commettendo il crimine di genocidio nei confron ... Si legge su lasiritide.it

gaza genocidio continua altroA Gaza il genocidio israeliano non è finito: ci sono le condizioni per una lenta morte dei palestinesi - Trascorso oltre un mese dall’annuncio del cessate il fuoco e rientrati in Israele tutti gli ostaggi ancora in vita, le autorità israeliane stanno ancora commettendo il crimine di genocidio nei confron ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

gaza genocidio continua altroIsraele/TPO Il genocidio israeliano nella Striscia di Gaza continua - Trascorso oltre un mese dall’annuncio del cessate il fuoco e rientrati in Israele tutti gli ostaggi ancora in vita, le autorità israeliane stanno ancora commettendo il crimine di genocidio nei confron ... Secondo amnesty.ch

gaza genocidio continua altroA Gaza nonostante il cessate il fuoco si continua a morire: 356 morti dall'inizio della tregua - Sebbene un cessate il fuoco a Gaza sia entrato in vigore l’11 ottobre, il bilancio delle vittime nella Striscia continua a salire: ... Lo riporta globalist.it

gaza genocidio continua altroA Roma manifestazione contro la finanziaria di guerra, il riarmo e il genocidio a Gaza - Un mare di persone ha attraversato per l'ennesima volta le strade di Roma partendo da Porta San Paolo, per concludersi in Piazza San Giovanni. Secondo pressenza.com

Cerca Video su questo argomento: Gaza Genocidio Continua Altro