A Gaza il genocidio continua altro che cessate il fuoco Ma il mondo ha distolto di nuovo lo sguardo
di Roberto Iannuzzi * “Il cessate il fuoco rischia di creare la pericolosa illusione che la vita a Gaza stia tornando alla normalità. Ma . il mondo non deve lasciarsi ingannare. Il genocidio israeliano non è finito”. A pronunciare queste parole è stata Agnès Callamard, già relatrice speciale dell’Onu, attualmente alla guida di Amnesty International. Un parere analogo lo ha espresso lo storico israeliano Raz Segal, professore di studi sull’Olocausto e sui genocidi presso la Stockton University, nel New Jersey. Segal ha affermato che i leader israeliani continuano a proferire dichiarazioni dall’intento chiaramente genocidario. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
