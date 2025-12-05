A Gaza il genocidio continua altro che cessate il fuoco Ma il mondo ha distolto di nuovo lo sguardo

di Roberto Iannuzzi * “Il cessate il fuoco rischia di creare la pericolosa illusione che la vita a Gaza stia tornando alla normalità. Ma . il mondo non deve lasciarsi ingannare. Il genocidio israeliano non è finito”. A pronunciare queste parole è stata Agnès Callamard, già relatrice speciale dell’Onu, attualmente alla guida di Amnesty International. Un parere analogo lo ha espresso lo storico israeliano Raz Segal, professore di studi sull’Olocausto e sui genocidi presso la Stockton University, nel New Jersey. Segal ha affermato che i leader israeliani continuano a proferire dichiarazioni dall’intento chiaramente genocidario. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - A Gaza il genocidio continua, altro che cessate il fuoco. Ma il mondo ha distolto di nuovo lo sguardo

Argomenti simili trattati di recente

Su Radio Onda d'Urto la cronaca (quotidiana) dal genocidio a Gaza, mentre in Cisgordiania i coloni israeliani hanno attaccato anche 3 attiviste e attivisti italiani e un canadese, che si trovano in West Bank per un viaggio di solidarietà con il popolo palestinese - facebook.com Vai su Facebook

"Complici del genocidio a Gaza": ProPal occupano e vandalizzano la redazione de La Stampa a Torino Vai su X

Genocidio nella Striscia di Gaza, giorno 782: Israele continua a violare il cessate il fuoco, a uccidere e distruggere. Piogge torrenziali sui campi di sfollati - Israele continua a violare il cessate il fuoco, bombardando la Striscia di Gaza, uccidendo quotidianamente e distruggendo quel poco di ... Riporta infopal.it

Amnesty:'Il genocidio israeliano a Gaza continua nonostante il cessate il fuoco' - Trascorso oltre un mese dall’annuncio del cessate il fuoco e rientrati in Israele tutti gli ostaggi ancora in vita, le autorità israeliane stanno ancora commettendo il crimine di genocidio nei confron ... Si legge su lasiritide.it

A Gaza il genocidio israeliano non è finito: ci sono le condizioni per una lenta morte dei palestinesi - Trascorso oltre un mese dall’annuncio del cessate il fuoco e rientrati in Israele tutti gli ostaggi ancora in vita, le autorità israeliane stanno ancora commettendo il crimine di genocidio nei confron ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

Israele/TPO Il genocidio israeliano nella Striscia di Gaza continua - Trascorso oltre un mese dall’annuncio del cessate il fuoco e rientrati in Israele tutti gli ostaggi ancora in vita, le autorità israeliane stanno ancora commettendo il crimine di genocidio nei confron ... Secondo amnesty.ch

A Gaza nonostante il cessate il fuoco si continua a morire: 356 morti dall'inizio della tregua - Sebbene un cessate il fuoco a Gaza sia entrato in vigore l’11 ottobre, il bilancio delle vittime nella Striscia continua a salire: ... Lo riporta globalist.it

A Roma manifestazione contro la finanziaria di guerra, il riarmo e il genocidio a Gaza - Un mare di persone ha attraversato per l'ennesima volta le strade di Roma partendo da Porta San Paolo, per concludersi in Piazza San Giovanni. Secondo pressenza.com