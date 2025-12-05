A Gaza i corpi dei palestinesi spianati dai bulldozer

La più grande, Ghada, aveva 46 anni; il più piccolo Bilal appena otto. E poi Fatehi, 36 anni, Israa, 30, e Mohammed, dieci. Tutti membri della famiglia Abu Hussein, cancellata.

Un’inchiesta della CNN rivela che, nei pressi del valico di Zikim, Striscia di Gaza, l’esercito israeliano ha rastrellato e gettato in fosse comuni i corpi dei palestinesi che cercavano gli aiuti. In altri casi, i cadaveri sono stati lasciati decomporre all’aperto. Le Nazio - facebook.com Vai su Facebook

#TG2000 - #MedioOriente, #Israele restituisce corpi palestinesi. #Gaza nel fango #26novembre #Palestina #Netanyahu #Trump #Esteri #TelAviv #Hamas #NEWS #TV2000 @tg2000it Vai su X

Cinque morti in un attacco israeliano a Gaza, identificato il corpo del penultimo ostaggio - La sera del 3 dicembre cinque palestinesi, tra cui due bambini, sono morti in un bombardamento israeliano vicino a Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza, nonostante la tregua in vigore dal 10 ott ... Lo riporta internazionale.it

Israele bombarda le tende degli sfollati a Gaza: uccisi sette civili, tra loro due bambini di 8 e 10 anni - Sette palestinesi, tra cui due bambini, sono stati uccisi in nuovi bombardamenti israeliani a Gaza, nonostante il cessate il fuoco ... Da fanpage.it

Gaza, a Khan Younis sei morti nei raid. Idf: identificati resti penultimo ostaggio. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Gaza, a Khan Younis sei morti nei raid. Riporta tg24.sky.it

A Gaza il genocidio israeliano non è finito: ci sono le condizioni per una lenta morte dei palestinesi - Trascorso oltre un mese dall’annuncio del cessate il fuoco e rientrati in Israele tutti gli ostaggi ancora in vita, le autorità israeliane stanno ancora commettendo il crimine di genocidio nei confron ... Segnala ilfattoquotidiano.it

“Corpi di palestinesi sepolti nella sabbia dalle ruspe Idf” - Leggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola "“Corpi di palestinesi sepolti nella sabbia dalle ruspe Idf”" pubblicato il 4 Dicembre 2025 a firma di Rant ... Secondo ilfattoquotidiano.it

Ci sono molti problemi nell’identificare i corpi dei palestinesi riconsegnati da Israele - Gli accordi per il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza prevedono che, per ogni ostaggio israeliano morto riconsegnato da Hamas, Israele restituisca i corpi di 15 persone palestinesi. Secondo ilpost.it