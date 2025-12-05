A Foggia vietati i falò dell' Immacolata

Con ordinanza sindacale n. 89 del 5 dicembre 2025, il Comune di Foggia ha disposto specifiche misure di sicurezza urbana in occasione della tradizionale ricorrenza dell’Immacolata.Considerata la consuetudine diffusa sul territorio cittadino di accensione di falò nella notte tra il 7 e l’8. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

