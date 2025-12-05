A Fiumicino arriva il Mercatino Natalizio 2025
Fiumicino, 5 dicembre 2025 – Una settimana dedicata alla magia del Natale tra colori, prodotti artigianali e attività per i più piccoli: è il “ Mercatino Natalizio 2025 ”, l’iniziativa organizzata dall’Associazione Arte nel Cuore con il sostegno del Comune di Fiumicino. Artigianato e idee regalo nei gazebo natalizi. Il mercatino sarà aperto ogni giorno dalle 9 alle 19 e ospiterà i caratteristici gazebo dedicati all’artigianato locale. In esposizione presepi, bijoux, ceramiche, borse, candele e numerose idee regalo pensate per chi vuole anticipare gli acquisti natalizi o trovare un oggetto unico realizzato a mano. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Contenuti che potrebbero interessarti
, ’ . • Dopo quattro vittorie consecutive arriva uno stop per la nostra Serie C, che cede sotto i colpi di una grande Supernova Fiumicino 91-99. Anzio, nonostante le - facebook.com Vai su Facebook
A Fiumicino arriva il “Mercatino Natalizio 2025” - Il mercatino sarà aperto ogni giorno dalle 9 alle 19 e ospiterà i caratteristici gazebo dedicati all’artigianato locale ... ilfaroonline.it scrive
La Pro Loco lancia “Aspettando il Natale e…”: il programma delle iniziative a Fiumicino - Con il patrocinio del Comune di Fiumicino prende il via una serie di appuntamenti dedicati alle festività: mercatini, animazione per bambini e il tradizionale corteo dei “Babbo Natale in motocicletta ... Da ilfaroonline.it
Festività natalizie, a Cremona - Domenica 7 dicembre, dalle ore 9 alle ore 20, Piazza Stradivari, a Cremona, si trasformerà in un luogo incantato per accogliere il “Mercatino Arriva Santa Lucia! Come scrive cremonaoggi.it