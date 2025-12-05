A Fiumicino arriva il Mercatino Natalizio 2025

Fiumicino, 5 dicembre 2025 – Una settimana dedicata alla magia del Natale tra colori, prodotti artigianali e attività per i più piccoli: è il “ Mercatino Natalizio 2025 ”, l’iniziativa organizzata dall’Associazione Arte nel Cuore con il sostegno del Comune di Fiumicino. Artigianato e idee regalo nei gazebo natalizi. Il mercatino sarà aperto ogni giorno dalle 9 alle 19 e ospiterà i caratteristici gazebo dedicati all’artigianato locale. In esposizione presepi, bijoux, ceramiche, borse, candele e numerose idee regalo pensate per chi vuole anticipare gli acquisti natalizi o trovare un oggetto unico realizzato a mano. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it