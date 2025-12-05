A Edenlandia il Natale si gioca in scatola

Sbircialanotizia.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Natale al parco divertimenti Edenlandia di Napoli si prepara a sorprendere: accanto alle attrazioni storiche, quest’anno trovano spazio i giochi da tavolo firmati Giochi Uniti, per trasformare il periodo delle feste in un’occasione di incontro, condivisione e scoperta, pensata tanto per i più piccoli quanto per gli adulti che non hanno smesso di giocare. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

