A Edenlandia il Natale si gioca in scatola
Il Natale al parco divertimenti Edenlandia di Napoli si prepara a sorprendere: accanto alle attrazioni storiche, quest’anno trovano spazio i giochi da tavolo firmati Giochi Uniti, per trasformare il periodo delle feste in un’occasione di incontro, condivisione e scoperta, pensata tanto per i più piccoli quanto per gli adulti che non hanno smesso di giocare. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Le scorse edizioni hanno acceso la magia. Quest’anno… la superiamo. Nuove attrazioni. Nuovi personaggi. Una ChristmasLand ancora più grande. Dal 06 Dicembre. Assicurati il tuo ChristmasLand Passport. Scorri il carosello #natale #edenlandia - facebook.com Vai su Facebook
