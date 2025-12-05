A dicembre come in primavera Meteo Toscana le previsioni per l’Immacolata | Prepariamoci a un caldo anomalo

Firenze, 5 dicembre 2025 – Dopo giorni altalentanti, di cielo grigio, la Toscana si prepara a un deciso cambio di scena. L’ anticiclone dell’Immacolata, come fa sapere il meteorologo Lorenzo Tedici de iLMeteo.it, darà una “forte spallata” già da domani, 6 dicembre, portando stabilità, sole e un insolito tepore per la stagione. Prima, però, ci attende la giornata di oggi, che prevede variabilità perturbata, con nuvole e qualche pioggia sparsa soprattutto sulle zone tirreniche. Un minimo di bassa pressione in movimento dal Tirreno verso sud continuerà a influenzare il Paese fino a metà giornata di venerdì. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A dicembre come in primavera. Meteo Toscana, le previsioni per l’Immacolata: “Prepariamoci a un caldo anomalo”

Altre letture consigliate

Nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 3 dicembre, presso il negozio dello sponsor "King Attitude", si è tenuta la presentazione della formazione Primavera del Carpi, militante nel Campionato Primavera 3 e attualmente al penultimo posto nel Girone A con 6 p - facebook.com Vai su Facebook

Oggi la Primavera gioca in Coppa! Mercoledì 3 dicembre Ore 11.30 Centro Sportivo Berlusconi, Monza Forza Udinese! Vai su X

A dicembre come in primavera. Meteo Toscana, le previsioni per l’Immacolata: “Prepariamoci a un caldo anomalo” - Weekend con variabilità e nebbie, ma dalla prossima settimana atteso un deciso miglioramento: temperature in rialzo e dicembre “quasi primaverile”. lanazione.it scrive

Meteo Toscana, dicembre inizia con cielo nuvoloso e piogge sparse: le previsioni - 6 gradi, la settimana, e dicembre, iniziano con cielo nuvoloso e piogge sparse in Toscana, a causa di una perturbazione che interessa parte della ... Come scrive 055firenze.it

Meteo prossimi giorni: dicembre inizia all'insegna del maltempo? - Dicembre si apre all’insegna del maltempo: Nord e medio versante tirrenico i settori più colpiti. Come scrive meteo.it

Allerta meteo per rischio allagamenti e temporali forti in Emilia-Romagna, Toscana e Lazio il 1º dicembre - Allerta meteo gialla per l'inizio di dicembre: forti temporali e piogge su Emilia- Riporta virgilio.it

Meteo, in arrivo una nuova ondata di maltempo: ecco dove. Le previsioni - La parentesi di freddo prevalentemente soleggiato sta per chiudersi lasciando spazio a una nuova e vasta depressione atlantica che porterà aria polare e precipitazioni che toccheranno, nel corso della ... Lo riporta tg24.sky.it

Maltempo, previsti temporali in Toscana il 4 dicembre - Già nella giornata di oggi, mercoledì 3 dicembre, saranno possibili rovesci sulle isole, ma è da domani che i fenomeni tenderanno a in ... Da ansa.it