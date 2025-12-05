A che serve la storia? L’incontro

Fonti e risorse territoriali per la didattica della storia. Venerdì 5 dicembre la sala del cineclub Agorà di via Valtriani accoglie, dalle 15 alle 18, la plenaria di restituzione del corso di formazione in didattica della storia "A che serve la storia?" L'evento, patrocinato dal Comune di Pontedera e ad ingresso libero, rientra in un percorso iniziato la scorsa primavera ad opera di un movimento costituito da numerose realtà che operano nel mondo dell'educazione (MCE, Cidi, Biblioteca Franco Serantini, Arci, Fondazione Idana Pescioli, Flc Cgil, Cobas, Eunice, Casa della donna), per riflettere sulle nuove indicazioni ministeriali per il primo ciclo della scuola.

Sempre Dio si serve di uomini per illuminare la storia di altri uomini per annunciare il suo amore infinito: "Amare è dire: tu non morirai! È questo lo spettacolo cui siamo chiamati a partecipare, solo così vedremo invertire la corsa del mondo. Coraggio Dio ci am Vai su X

NON SERVE RIPOPOLARE I BORGHI. VA RISCRITTA LA STORIA DEI TERRITORI PER COSTRUIRE DESTINAZIONI DI SPIRITO. A SARACENA UNA DELLE PINACOTECHE PIÙ IMPORTANTI DEL SUD - facebook.com Vai su Facebook

A cosa serve la Storia? Incontro con Ernesto Galli della Loggia e Paolo Mieli - Incontro con gli storici ed editorialisti del Corriere della Sera Ernesto Galli della Loggia e Paolo Mieli, autori del libro «Brevi lezioni di storia italiana (e non solo)» ... Segnala video.corriere.it

