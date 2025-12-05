A che ora lo sci alpino oggi in tv 5 dicembre | startlist superG Beaver Creek programma streaming
Oggi, venerdì 5 dicembre, sarà il superG ad animare la scena sulle nevi di Beaver Creek (USA), tappa della Coppa del Mondo di sci alpino maschile. Gli uomini-jet saranno chiamati a trovare le traiettorie migliori possibili per acquisire velocità sulla Birds of Prey. A partire dalle 19.15 italiane ci sarà il via della prova sul pendio americano. Una programmazione che è cambiata di continuo a causa del meteo. Alla luce delle previsioni, la Federazione Internazionale ha infatti deciso di disputare quest’oggi il supergigante, tenendo il sabato come giorno di riserva per un eventuale ulteriore slittamento. 🔗 Leggi su Oasport.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
ALPINO - Secondo posto Aspiranti oggi per Leonardo D'Incà nel gigante Fis di Solda! #FisiVeneto #alpineskiing - facebook.com Vai su Facebook
Sci alpino oggi in TV, dove vedere la discesa maschile ancora a Beaver Creek: orari e programma - Oggi, venerdì 5 dicembre 2025 nuovo appuntamento con la Coppa del Mondo di Sci alpino maschile con tappa negli Stati Uniti dove prosegue la trasferta spostandosi da Copper Mountain a Beaver Creek per ... Segnala fanpage.it
A che ora lo sci alpino oggi in tv: startlist discesa Beaver Creek, programma, streaming - Oggi, giovedì 4 dicembre, sarà il giorno della discesa sulle nevi di Beaver Creek (USA), relativamente alla Coppa del Mondo di sci alpino maschile. Segnala oasport.it
Sci alpino oggi in TV, dove vedere la discesa maschile a Beaver Creek: orari e programma - Primo appuntamento del primo weekend a Beaver Creek: la discesa maschile torna in scena in Colorado dove Paris vuole essere tra i grandi protagonisti per ... Si legge su fanpage.it
A che ora gli sport invernali oggi: orari 5 dicembre, calendario gare, tv, streaming - Oggi venerdì 5 dicembre ci aspetta una ricca giornata di sport invernali. Come scrive oasport.it
Sci alpino oggi in tv, gigante maschile a Copper Mountain: a che ora e dove vederlo in diretta in chiaro - Marco Odermatt favorito per bissare il successo ottenuto in Super- today.it scrive
Sci alpino oggi in tv, gigante femminile a Copper Mountain con Sofia Goggia: a che ora e dove vederlo in diretta in chiaro - La campionessa bergamasca, che scenderà con il pettorale numero 16, è l'azzurra più attesa ... Riporta today.it