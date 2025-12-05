A che ora lo sci alpino oggi in tv 5 dicembre | startlist superG Beaver Creek programma streaming

Oggi, venerdì 5 dicembre, sarà il superG ad animare la scena sulle nevi di Beaver Creek (USA), tappa della Coppa del Mondo di sci alpino maschile. Gli uomini-jet saranno chiamati a trovare le traiettorie migliori possibili per acquisire velocità sulla Birds of Prey. A partire dalle 19.15 italiane ci sarà il via della prova sul pendio americano. Una programmazione che è cambiata di continuo a causa del meteo. Alla luce delle previsioni, la Federazione Internazionale ha infatti deciso di disputare quest’oggi il supergigante, tenendo il sabato come giorno di riserva per un eventuale ulteriore slittamento. 🔗 Leggi su Oasport.it

