A che ora la F1 oggi in tv GP Abu Dhabi 2025 | programma prove libere canali streaming

Comincia oggi con le prove libere del venerdì il weekend del Gran Premio di Abu Dhabi 2025, ultima tappa stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il circuito di Yas Marina si appresta ad ospitare l’atto conclusivo della sfida per il titolo iridato tra Lando Norris, Max Verstappen e Oscar Piastri, racchiusi in soli 16 punti dopo lo svolgimento di 23 gare e 6 Sprint in giro per il pianeta. LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI F1 ALLE 10.30 E 14.00 L’inglese della McLaren è padrone del suo destino e si garantirà la certezza di conquistare il Mondiale con un piazzamento nelle prime tre posizioni, potendo contare su un vantaggio di 12 punti sulla Red Bull di Max Verstappen e di 16 punti sull’altra monoposto color papaya del suo compagno di squadra Oscar Piastri. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A che ora la F1 oggi in tv, GP Abu Dhabi 2025: programma prove libere, canali, streaming

