A che ora il biathlon oggi in tv sprint femminile Oestersund 2025 | programma tv startlist streaming

Oggi, venerdì 5 dicembre, prosegue il lungo Opening della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026. Sulle nevi di Oestersund, in Svezia, andrà in scena la 7.5 km Sprint femminile. Messa alle spalle la due-giorni dedicata alle prove a squadre e le due individuali, sarà la volta della gara sui due poligoni, in cui tutto dovrà essere perfetto. Un avvio decisamente buono per l’Italia, capace di conquistare tre podi, festeggiando soprattutto il ritorno alla vittoria nel massimo circuito internazionale di Dorothea Wierer. Strepitosa la campionessa altoatesina nel saper leggere la situazione nel corso della 15 km Individuale, andando a massimizzare il proprio rendimento nelle due ultime sessioni al poligono e avendo un’ottima risposta nelle frazioni di fondo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A che ora il biathlon oggi in tv, sprint femminile Oestersund 2025: programma, tv, startlist, streaming

Argomenti simili trattati di recente

Biathlon – Lukas Hofer al termine dell’Individuale: “Oggi si poteva fare meglio, sugli sci meglio di quanto mi aspettassi” - facebook.com Vai su Facebook

Dopo la grande vittoria di Wierer, prosegue la tappa di Coppa del Mondo di Biathlon a Östersund ? Oggi sono di scena gli uomini nella prova individuale, appuntamento alle 15:30 su Discovery + ? #Biathlon Vai su X

Startlist sprint femminile biathlon Oestersund 2025: orario, tv, streaming, pettorali delle italiane - Domani, venerdì 5 dicembre, si disputerà la sprint femminile di Oestersund in occasione della tappa inaugurale della Coppa del Mondo 2025- oasport.it scrive

A che ora il biathlon oggi in tv, individuale 20 km Oestersund 2025: programma, startlist, streaming - Oggi, mercoledì 3 dicembre, prosegue lo sviluppo dell'Opening stagionale della Coppa del Mondo di biathlon 2025- Scrive oasport.it

Biathlon, il calendario e il programma della stagione 2025-2026: quando e dove vedere le gare - In Svezia, a Oestersund, inizia la stagione che avrà il suo clou a Milano Cortina 2026. Come scrive today.it