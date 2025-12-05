A che ora gli sport invernali oggi | orari venerdì 5 dicembre calendario gare tv streaming

Oggi venerdì 5 dicembre ci aspetta una ricca giornata di sport invernali. La Coppa del Mondo di sci alpino propone il superG maschile a Beaver Creek (anticipato di un giorno rispetto al programma originario), mentre la Coppa del Mondo di biathlon regalerà la sprint femminile a Oestersund e la Coppa del Mondo di sci di fondo offrirà le sprint in tecnica classica a Trondheim. LA DIRETTA LIVE DELLA SPRINT TC DI SCI DI FONDO ALLE 9.45 E ALLE 12.15 Ampio spazio alla Coppa del Mondo di speed skating con le prime gare a Heerenveen, mentre le finali del Grand Prix di pattinaggio artistico si animeranno con il free program delle coppie e lo short program femminile. 🔗 Leggi su Oasport.it

