A che ora gli Europei di nuoto 2025 oggi | programma 5 dicembre tv streaming italiani in gara

Oggi, venerdì 5 dicembre, andrà in scena la quarta giornata degli Europei 2025 di nuoto in vasca corta. Nella piscina da 25 metri di Lublino (Polonia), assisteremo a un day-4 in cui l’Italia vorrà arricchire il proprio medagliere. La selezione del Bel Paese ha conquistato allo stato attuale delle cose (3 ori e 2 argenti) e ci sono possibilità per aggiornare. LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI NUOTO ALLE 10.00 E ALLE 19.00 Fari puntati nelle batterie sui 100 stile libero. Carlos D’Ambrosio andrà in cerca di riscatto dopo la brutta prestazione nei 200 sl. La condizione non è eccelsa per l’italo-cubano, ma vedremo se la voglia di rifarsi gli darà un plus di energie. 🔗 Leggi su Oasport.it

