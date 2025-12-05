A cavallo per colline e montagna tra neve e freddo | ecco il Cimento Invernale

Arezzo, 5 dicembre 2025 – . Si concluderà l'8 dicembre la manifestazione sostenuta da Estra. " All'inizio erano soltanto 4 cavalieri. E li voglio citare: Giuliano Magi, Mario Ceruti, Guglielmo Iacoponi e Carlo Veneri. Negli anni siamo arrivati anche a 100 cavalieri e quest'anno tagliamo il traguardo delle 48 edizioni". Alessandro Visi, presidente dell'Associazione "Cimento invernale a cavallo", racconta con orgoglio la duplice crescita della manifestazione e dell'associazione. "E' un vero e proprio cimento perché attraversare le montagne d'inverno è una sfida.

