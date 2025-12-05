a caccia di punti sora in crisi la recanatese vuole approfittarne

Mutismo assoluto a Sora: ogni tentativo di carpire qualche dichiarazione, anche per farsi un’idea sommaria di quale aria tiri in Ciociaria, è risultato vano. Il rispetto del silenzio stampa, indetto già domenica pomeriggio dalla società, è rigoroso e quindi occorre affidarsi all’immaginazione o alle sensazioni. In casa bianconera il clima è pesante: il ko subito contro il San Marino, maturato tra l’altro in pochissimi minuti, ha lasciato strascichi anche perché, nelle ultime cinque partite, la formazione di Giacomarro ha subito dodici reti (senza realizzarne alcuna), tante quante ne aveva prese negli incontri precedenti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

