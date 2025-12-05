A Bari ' Se corri è tutto okay - La Prima Run' ospite speciale Ghemon

Baritoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 6 dicembre, Bari ospiterà “La Prima Run”, l’evento inaugurale di OKAY Run Club, il nuovo progetto nato dall’esperienza del locale OKAY Bari in collaborazione con Karhu, brand finlandese di running, e Banana Moon, storico negozio barese di sportswear e cultura urbana.Una corsa non. 🔗 Leggi su Baritoday.it

