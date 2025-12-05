A Bari il programma degli eventi solidali natalizi promosso dall' assessorato al Welfare per bambini famiglie e anziani

Come ormai tradizione, anche quest’anno prende il via il calendario degli eventi gratuiti organizzati dall’assessorato al Benessere sociale, alla Giustizia e ai Diritti civili, con l’obiettivo di riscoprire lo spirito natalizio come occasione di accoglienza e condivisione per tutta la famiglia e. 🔗 Leggi su Baritoday.it

