A 50 anni da Amici miei la Camera celebra Ugo Tognazzi
AGI - Lo scolapasta d'oro, trofeo del torneo di tennis di Torvaianica, è probabilmente l'emblema del Tognazzi pensiero. Un trofeo dissacratorio, ironico e per certi versi grottesco come i personaggi interpretati dal suo ideatore. A ricordare uno dei grandi mattatori del cinema italiano c'erano oggi alla Camera gli amici, i figli, i colleghi di Ugo Tognazzi, il " Conte Mascetti " di cui ricorrono i cinquant'anni dalla prima apparizione sul grande schermo. Un pomeriggio in cui si sono alternati video, spezzoni di film e documentari, fotografie, ricordi, a volte di una comicità irresistibile. Il lato permaloso di Ugo Tognazzi. 🔗 Leggi su Agi.it
Argomenti simili trattati di recente
Dove incontri gli amici: 20 anni vs 30 anni • #umorismo #parodia #amici #risate #comico - facebook.com Vai su Facebook
Omaggio a Ugo Tognazzi: Mollicone, presidente Comm. Cultura della Camera celebra i 50 anni di “Amici Miei” - Federico Mollicone rende omaggio a Ugo Tognazzi e ai 50 anni di “Amici Miei” con un evento istituzionale dedicato al cinema italiano ... Si legge su romait.it
"Amici miei" compie 50 anni, tra "zingarate" e "supercazzole" un inno all'amicizia - Quattro amici cinquantenni, insieme da tutta una vita, ogni tanto lasciano le rispettive occupazioni e si radunano per trascorrere le loro giornate organizzando le ... Lo riporta tgcom24.mediaset.it
CINEMA, OMAGGIO A UGO TOGNAZZI E AI 50 ANNI DI “AMICI MIEI” - Venerdì 5 Dicembre, alle ore 17:30, presso l'Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei deputati (Via di Campo Marzio 78) si svolgerà l’evento OMAGGIO A UGO TOGNAZZI, in occasione del ... Lo riporta 9colonne.it
Amici Miei 50 anni dopo. A tavola tra gag e aneddoti: “È stata una zingarata” - Anzi, è stata piena di significato la serata ad alto tasso di malinconia organizzata per festeggiare l’anniversario del mezzo secolo ... Secondo lanazione.it
15 agosto, Amici miei compie 50 an(ta)ni. Mezzo secolo di zingarate - Era infatti il 15 agosto del 1975 quando usciva nei cinema il capolavoro di Mario Monicelli. Riporta lanazione.it
“50° Amici Miei – Omaggio a Ugo Tognazzi”, convegno alla Camera dei Deputati - 30, presso l'Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati si svolgerà il convegno "50° Amici ... lopinionista.it scrive