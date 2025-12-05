AGI - Lo scolapasta d'oro, trofeo del torneo di tennis di Torvaianica, è probabilmente l'emblema del Tognazzi pensiero. Un trofeo dissacratorio, ironico e per certi versi grottesco come i personaggi interpretati dal suo ideatore. A ricordare uno dei grandi mattatori del cinema italiano c'erano oggi alla Camera gli amici, i figli, i colleghi di Ugo Tognazzi, il " Conte Mascetti " di cui ricorrono i cinquant'anni dalla prima apparizione sul grande schermo. Un pomeriggio in cui si sono alternati video, spezzoni di film e documentari, fotografie, ricordi, a volte di una comicità irresistibile. Il lato permaloso di Ugo Tognazzi. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - A 50 anni da "Amici miei" la Camera celebra Ugo Tognazzi