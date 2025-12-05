730 senza sostituto i rimborsi partono a dicembre Ecco come velocizzarli

Dicembre segna l’avvio dei rimborsi del 730 senza sostituto d’imposta. In assenza di datore di lavoro o ente pensionistico incaricati del conguaglio, è l’amministrazione fiscale a prendere in carico i pagamenti. E per una parte dei contribuenti questo è il mese in cui il credito comincia finalmente a trasformarsi in rimborso. Ecco tutto ciò che c'è da sapere. L'erogazione del rimborso. Il rimborso in questione non arriva in busta paga né sull’assegno previdenziale. L’erogazione viene gestita direttamente dall’amministrazione fiscale e può seguire due strade: l’accredito sul conto corrente già comunicato dal cittadino oppure l’invio tramite titolo di pagamento cartaceo recapitato dal servizio postale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - 730 senza sostituto, i rimborsi partono a dicembre. Ecco come velocizzarli

