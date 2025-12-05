7 Idee per cambiare l’Italia L’Espresso premia le startup più promettenti della sostenibilità
AquaLink, BioPhi, Dafne, Dataclean, Pink Road, Pit’sa e Talea vincono la prima edizione dell’iniziativa sostenuta da Q8 Italia, celebrata al Campidoglio davanti a istituzioni e partner dell’innovazione. Si è conclusa la prima edizione di “7 Idee per cambiare l’Italia”, l’iniziativa promossa da L’Espresso, in collaborazione con Q8 Italia in qualità di main partner, per valorizzare i migliori proge. 🔗 Leggi su Digital-news.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
'7 idee per cambiare l’Italia', premiati i migliori progetti del bando promosso da L'Espresso. Vai su X
CONCORSO “7 IDEE PER CAMBIARE L’ITALIA” DE L’ESPRESSO, “VISADA” DEI MATERANI GIUSEPPE TORTORELLI, ANGELO CAPOLUPO E NICOLA FOSSATI TRA LE STARTUP PREMIATE A ROMA https://www.sassilive.it/economia/lavoro/concorso-7-i - facebook.com Vai su Facebook
“7 Idee per cambiare l’Italia”, conclusa la prima edizione dell’iniziativa promossa da L’Espresso - Si è conclusa la prima edizione di “7 Idee per cambiare l’Italia”, l’iniziativa promossa da L’Espresso, in collaborazione con Q8 Italia in qualità di main partner, per valorizzare i migliori progetti ... Segnala key4biz.it
L'Espresso, chi sono i vincitori di "7 idee per cambiare l'Italia": premiate le 7 startup con i progetti migliori per un futuro sostenibile - Si è conclusa la prima edizione di “7 Idee per cambiare l’Italia”, l’iniziativa promossa da L’Espresso, in collaborazione con Q8 Italia ... Secondo msn.com
Ecco i vincitori del bando "7 Idee per cambiare l’Italia": premiate le 7 startup più innovative con 280 mila euro - A Roma proclamati i progetti vincitori dell’edizione 2025, alla presenza del Ministro Pichetto Fratin e del Sindaco Gualtieri ... Segnala msn.com
Startup, Carelli (L’Espresso): "Boom adesioni a '7 idee per cambiare l’Italia', quasi 300 in gara" - “Con questa iniziativa abbiamo cercato di comunicare il cambiamento. Si legge su msn.com