Il cervello è uno degli organi più importanti del nostro organismo. Preservare la sua salute è fondamentale perché veicola molte funzioni importanti per la nostra sopravvivenza. Per contrastare il suo invecchiamento molti stufi scientifici hanno dimostrato quanto un’alimentazione sana ed equilibrata svolge un ruolo di vitale importanza. Aiuta a stimolare le sue capacità e a prevenire malattie dannose. Ci sono determinati cibi che secondo i neuroscienziati sono altamente nocivi perché provocano stati infiammatori predisponendo all’insorgenza di malattie croniche come il Morbo di Alzheimer e quello di Parkinson. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - 7 alimenti che danneggiano la salute del cervello secondo gli esperti