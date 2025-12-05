5 idee per trascorrerere il ponte dell' Immacolata tra i borghi e i villaggi di Natale

Milanotoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il primo lungo weekend di dicembre sarà accompagnato da belle giornate di sole. Ecco dunque i nostri suggerimenti, oltre agli eventi, tra le tante escursioni che si possono fare non lontano da Milano in questi ultimi giorni d'autunno. Qualche meta per trascorrere all'aperto un bel ponte. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

5 idee trascorrerere ponte5 idee per trascorrerere un magico weekend tra i borghi e i villaggi di Natale - Primo lungo weekend di dicembre accompagnato dal meteo che promette sole per tutto il ponte dell'Immacolata, mentre domenica è possibile qualche debole pioggia. Lo riporta quicomo.it

5 idee trascorrerere ponteEcco dove trascorrere il Ponte dell’Immacolata: idee last minute - Ecco le mete in cui organizzare un viaggio last minute e che vi sorprenderanno a ogni passo ... Come scrive msn.com

5 splendidi Borghi di montagna in cui trascorrere il Ponte dell’Immacolata - Il Ponte dell’Immacolata è l’occasione perfetta per concedersi un assaggio d’inverno prima delle festività, soprattutto scegliendo una fuga in uno dei ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: 5 Idee Trascorrerere Ponte