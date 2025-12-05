4 outfit per indossare gli stivali animalier con stile

Le stampe animalier sono tornate di tendenza in questo autunno- inverno 20252026 tra le amanti dello street style e non solo. Le troviamo su capispalla, gonne. Immancabili sono sugli stivali che donano un tocco di stile e personalità ad ogni outfit. In particolare gli stivali animalier spaziano da quelli pitonati, zebrati a quelli leopardati e conquistano le donne di ogni età. Le fashioniste li sfoggiano sui social perché sono un’icona indiscussa di femminilità. Esprimono grinta e sono dedicati alle donne grintose che amano osare anche a 60 anni. Ideali per ogni evento, dalla riunione di lavoro al tempo libero e persino per le occasioni speciali e le cerimonie. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

