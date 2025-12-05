4 dicembre SBarbara | per la ricorrenza della patrona il mondo della miniera si riunisce per le celebrazioni
Arezzo, 5 dicembre 2025 – Il 4 dicembre ricorre Santa Barbara, patrona dei minatori, e come ogni anno Enel e l’Associazione ‘Amici della Miniera’, in collaborazione con il Comune di Cavriglia, hanno voluto celebrare il momento radunando in centrale e in miniera i colleghi e gli ex colleghi per un momento di spiritualità e convivialità. Nell’aula magna della centrale termoelettrica di Santa Barbara è stata celebrata la Santa Messa, officiata dai sacerdoti diocesani Don Claudio Brandi, Don Francesco Rosi, Don Andrea Bozzi e Don Gino, dedicata a Santa Barbara. Il 4 dicembre, infatti, non è un giorno qualunque per la comunità di Cavriglia, ma uno dei più importanti dell’anno: una ricorrenza laica e religiosa fondamentale, che aiuta a riflettere sulla storia e sulle radici del territorio perché l'industria mineraria è stata al centro della vita e dello sviluppo locale per oltre un secolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
