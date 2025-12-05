Da “un monito per i giornalisti” a “un avvertimento per il Partito democratico”. Tiene ancora banco in tv Francesca Albanese, la relatrice speciale alle Nazioni unite per i territori occupati palestinesi protagonista nel weekend di quella infausta definizione del blitz degli antagonisti nella redazione de La Stampa a Torino. A sinistra qualcuno ha finalmente aperto gli occhi sulla violenza dei pro-Pal e le ambiguità della loro guru, ma l’imbarazzo è ancora grande. “Separiamo i temi”, premette Paolo Cento, storico esponente dei verdi, ospite di Paolo Del Debbio a 4 di Sera su Rete 4: «La stampa, i giornali, l’informazione non si toccano neanche quando uno non li condivide, vanno difesi perché sono un simulacro della nostra democrazia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - 4 di Sera, Albanese demolita nello studio di Del Debbio