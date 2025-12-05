3I Atlas ospita anche criovulcani la cometa interstellare non vuole proprio smettere di stupirci
Uno nuovo studio ha rilevato la presenza di criovulcani e una quantità inedita di metalli sull'oggetto interstellare. 🔗 Leggi su Wired.it
Fino all’8 febbraio 2026, MAD - Murate Art District ospita “Atlas of the New World”, il progetto fotografico di Edoardo Delille e Giulia Piermartiri. La mostra propone un “atlante del futuro”, dove immagini di territori colpiti dal cambiamento climatico dialogano con - facebook.com Vai su Facebook
