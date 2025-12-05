27° incontro di Natale in trekking e mtb | la valle delle Due Fontane

Un'altra edizione dell’incontro escursionistico di Natale nei bellissimi boschi degli Iblei catanesi. Il 27° incontro di Natale in trekking e MTB porterà tra le vallate di Due Fontane, ricche di sorgenti e boschi di Pini e una splendida vista sulla Piana di Catania e l’Etna. Dopo il benvenuto con. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it