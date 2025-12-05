21 Invest acquista ParkinGO network di parcheggi e servizi di mobilità negli aeroporti Italiani da circa 70 milioni di euro di ricavi

La strategia di crescita di 21 Invest punta al consolidamento in Italia ed espansione all’estero, digitalizzazione dei servizi, nuovi accordi commerciali e operazioni M&A nel settore dei servizi integrati di mobilità aeroportuale 21 Invest, la sgr fondata e controllata dal presidente di Edizi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - 21 Invest acquista ParkinGO, network di parcheggi e servizi di mobilità negli aeroporti Italiani da circa 70 milioni di euro di ricavi

Contenuti che potrebbero interessarti

"INVEST 2001 S.A.S. DI GABRIELE DALLE FRATTE" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

Il trading online consente di acquistare e vendere strumenti finanziari in pochi clic, aprendo l’accesso a mercati che un tempo erano riservati a professionisti e istituzionali. Piattaforme user friendly, commissioni contenute e un’offerta ampia hanno favorito la diff - facebook.com Vai su Facebook

21 Invest acquisisce ParkinGO, mira a leadership europea - 21 Invest, la società d’investimento fondata da Alessandro Benetton, ha rilevato la quota di controllo di ParkinGO Group, il network attivo nella gestione della sosta e dei servizi di mobilità integra ... Scrive avionews.it

Benetton, 21 Invest sgomma e compra la maggioranza di ParkingGo - Parcheggi e autonoleggi, la 21 Invest di Alessandro Benetton acquisisce la maggioranza di ParginGo, operatore italiano che a fine anno dovrebbe toccare i 70 milioni di ricavi e quasi 10 di ... Riporta ilgazzettino.it

21 Invest acquista ParkinGO - 21 Invest, gruppo d’investimento europeo con sedi in Italia, Francia e Spagna, fondato da Alessandro Benetton e parte del gruppo 21 Next, ha acquisito la maggioranza di ParkinGO ... Si legge su ilmessaggero.it

21 Invest entra in ParkinGO con un'operazione supportata da Three Hills - 21 Invest, gruppo d'investimento europeo fondato da Alessandro Benetton e parte del gruppo 21 Next, ha annunciato l'acquisizione della maggioranza di ParkinGO Group, operatore italiano a ... Si legge su finanza.repubblica.it

Benetton mette in portafoglio i parcheggi aeroportuali di ParkinGO - Il gruppo 21 Invest, sgr fondata dal presidente di Edizione, rileva la maggioranza del principale network di parcheggi e servizi di mobilità negli aeroporti italiani da circa 70 milioni di euro di ric ... Come scrive milanofinanza.it

La 21 Invest di Alessandro Benetton rileva i parcheggi aeroportuali di ParkinGo (anche da Devasini di Tether) - La società gestisce i posteggi di 44 scali tra Italia, Spagna, Francia, Germania, Svizzera, Belgio, Portogallo. Da msn.com