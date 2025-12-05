1970 | il Brasile campione e Saldanha il ct giornalista che disse no

Gazzetta.it | 5 dic 2025

Dichiaratamente comunista ed estremamente popolare venne esonerato a pochi mesi dal Mondiale perché si rifiutò di obbedire ad un ordine del generale Emilio Garrastazos Medici. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

