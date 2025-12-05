150 anni di emigrazione veneta in Sudamerica | mostra e convegno a Ca' Foscari

Si intitola “immigrazione italiana nel Sudamerica: un bilancio storiografico e nuove prospettive di ricerca” la tre giorni di studi che ricercatrici e ricercatori di Ca’ Foscari, in collaborazione con le università venete hanno organizzato dal 9 all’11 dicembre nell’Aula Baratto nella sede. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

