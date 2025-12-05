10 villain dc pronti a battere superman
Il Universo DC è popolato da numerosi villain di incredibile potenza, capaci di mettere in crisi anche il più forte tra gli eroi, Superman. Sebbene quest’ultimo sia generalmente considerato uno dei protagonisti più potenti, ci sono avversari che, grazie alle loro abilità uniche o a capacità sovrumane, possono superarlo senza l’uso di armi o debolezze note. Questo articolo analizza alcuni dei nemici più temibili che si oppongono al Kryptoniano, evidenziando le loro caratteristiche principali e il livello di minaccia che rappresentano. amazo: il replicante superiore. amazo può utilizzare le capacità dell’intera justice league per sconfiggere superman. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
