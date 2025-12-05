10 panettoni ' made in Emilia Romagna' | tradizione ma anche nuove proposte

Sebbene i nuovi trend indichino una sempre più spiccata destagionalizzazione del panettone, dicembre è senz’altro il periodo migliore per godersi il lievitato simbolo delle feste (il 41,3% degli italiani ha mangiato l'ultima fetta lo scorso Natale). Ecco, allora, una selezione di dieci proposte in regione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - 10 panettoni 'made in Emilia Romagna': tradizione ma anche nuove proposte

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Panettoni Artigianali & Qualità Solo da RIZZO STORE a Scordia e Caltagirone trovi l’eccellenza del Made in Italy! Oltre 30 varietà di panettoni artigianali: ? Gusto unico ? Ingredienti di altissima qualità ? Perfetti per sorprendere i tuoi cari durante le fe - facebook.com Vai su Facebook

Ma quanto belli sono i panettoni di @marchesi1824 . Grazie a @CrosaraDiego per avermi aperto le porte del vostro Laboratorio. Prossimamente il video su YouTube per Cucinando con il Made in Italy #panettoni #milano #marchesi1824 #fondazioneprada #p Vai su X

10 panettoni 'made in Emilia Romagna': tradizione ma anche nuove proposte - Sebbene i nuovi trend indichino una sempre più spiccata destagionalizzazione del panettone, dicembre è senz’altro il periodo migliore per godersi il lievitato simbolo delle feste (il 41,3% degli itali ... Secondo ilrestodelcarlino.it

10 anni di Forno Brisa a Bologna: collezione speciale di panettoni (uno alla mortadella e parmigiano reggiano) - Il 6 dicembre 2025 Forno Brisa compie 10 anni e festeggia il proprio anniversario con una collezione speciale di panettoni, tra ristampe delle confezioni storiche, gusti iconici e tre nuove ‘limited ... Scrive ilrestodelcarlino.it

Made in carcere, successo per panettoni - I panettoni 'Made in carcere' hanno avuto talmente successo che sono stati utilizzati anche per confezionare dei cesti natalizi. Secondo ansa.it