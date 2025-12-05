???? Il Caschetto Anni ’20 di Linda Evangelista da Chanel | Eleganza Retrò e Effetto Anti-Age
Alla prima collezione Métiers d’art di Chanel a New York, firmata da Matthieu Blazy, la supermodella Linda Evangelista ha rubato la scena con un’interpretazione innovativa e affascinante del suo iconico caschetto. Si tratta di un omaggio agli anni ’20, uno styling retrò che è stato definito il taglio perfetto per le over 60, ma che . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it
