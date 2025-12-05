? Claudia Schiffer Ospite a Windsor | Il Banchetto Reale Rivela la Cotta Adolescenziale del Principe William

La supermodella tedesca a sorpresa alla cena di Stato per il Presidente Steinmeier, rievocando un divertente aneddoto organizzato da Lady Diana per il figlio. Un Glamour inaspettato al Banchetto di Stato In occasione della visita di Stato del Presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier, Re Carlo III ha ospitato uno sfarzoso banchetto al Castello di Windsor, decorato . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it © Lawebstar.it - ? Claudia Schiffer Ospite a Windsor: Il Banchetto Reale Rivela la “Cotta” Adolescenziale del Principe William

Approfondisci con queste news

Claudia Schiffer sorprende al banchetto di Stato al Castello di Windsor con un abito glamour firmato Balmain Vai su X

CLAUDIA A CENA DAL RE! Ed ecco alla tavola reale c’era anche la top model Claudia Schiffer!! ? @claudiaschiffer #claudiaschiffer #lepiuaffascinantidimilano #windsor #windsoecastle #kingcharles - facebook.com Vai su Facebook

Claudia Schiffer al Castello di Windsor con l'abito di velluto nero elegante è la vera regina di stile - Alle sue spalle Claudia Schiffer ha più di 700 cover, una lunga lista di adv e shooting iconici, sfilate prestigiose e momenti indimenticabili della storia della moda. Da vogue.it

Claudia Schiffer cattura Windsor con velluto nero e pietre preziose - Al ricevimento in onore del presidente tedesco Steinmeier, la supermodel sfoggia un elegante abito in velluto impreziosito da pietre preziose ... Riporta iodonna.it

Claudia Schiffer ospite a sorpresa al banchetto di Stato per il presidente tedesco: il principe William da ragazzo ebbe una cotta per lei - L'ex modella ha catturato tutti gli sguardi al banchetto di Stato di Windsor, seduta accanto al primo ministro britannico. Lo riporta vanityfair.it

Claudia Schiffer incanta col vestito in velluto, perché era alla cena di gala con Kate Middleton - Claudia Schiffer, ora Lady Vaughn, domina il banchetto di Stato a Windsor: eleganza senza tempo e glamour Anni ’90 accanto a Re Carlo e Kate Middleton ... Secondo dilei.it

Dentro il banchetto di Stato a Windsor per il presidente tedesco Steinmeier con William e Kate Middleton: il re che parla tedesco e Claudia Schiffer fra gli ospiti - Re Carlo e la regina Camilla sono stati raggiunti dal principe William e da Kate all’evento in onore del presidente tedesco Frank- Secondo vanityfair.it

Kate Middleton con la tiara di 2.600 diamanti, a Windsor il galà di Re Carlo per Steinmeier: il look di Claudia Schiffer, il menù e l'albero con 15mila luci - Il Castello di Windsor ha brillato ieri sera per la prima visita di Stato in 27 anni del presidente tedesco e di sua moglie. Scrive ilmessaggero.it