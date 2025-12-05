Torino, 4 dicembre 2025 – Il noto chef e conduttore Alessandro Borghese ha annunciato il ritorno del format televisivo “4 Ristoranti” a Torino, svelando che la prossima puntata sarà interamente dedicata alle “piole” storiche della città. L’annuncio è stato dato in una location simbolica: la suggestiva Pista Parabolica del Lingotto. L’Omaggio alle “Piole” e al . L'articolo?? TV & CUCINA: Alessandro Borghese torna a Torino, al centro la sfida tra le “piole” proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

