Zio accoltella nipote nel campo Rom di San Lazzaro | denunciato
I carabinieri sono intervenuti al campo rom di via Jussi dopo che un 30enne ha chiamato il 118 chiedendo soccorso per una ferita. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
