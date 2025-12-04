Zhegrova secondo Giaccherini | Talento spropositato e giocate da fuoriclasse Lo farei giocare al posto di…

Zhegrova secondo Giaccherini: «Talento spropositato e giocate da fuoriclasse. Lo farei giocare al posto di.». Parla l’ex bianconero. L’ex centrocampista della Juventus, Emanuele Giaccherini, è intervenuto ai microfoni di Tuttosport per analizzare le soluzioni offensive a disposizione di Luciano Spalletti dopo il lungo stop di Dušan Vlahovi?. L’opinionista ha espresso fiducia nelle alternative e, in particolare, ha esaltato il talento di Zhegrova, suggerendo un piano per il suo completo recupero. il risveglio delle punte: david e l’intuizione yildiz. Giaccherini ha subito promosso il risveglio di Jonathan David e la versatilità di Kenan Yildiz. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Zhegrova secondo Giaccherini: «Talento spropositato e giocate da fuoriclasse. Lo farei giocare al posto di…»

