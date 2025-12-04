Zerocalcare lascia Più libri più liberi per la presenza dell’editore neofascista Il fumettista | Non condivido spazi con i nazisti

Nuvole nere sull’editoria italiana. Il 2 dicembre 2025 la crepa si apre all’improvviso. A due giorni dall’inaugurazione di “Più libri più liberi”, la lettera firmata da oltre ottanta autori arriva sul tavolo dell’Aie con un’accusa precisa: la fiera ospiterà “Passaggio al bosco”, editore dell’estrema destra fiorentina vicino al gruppo Casaggì, con un catalogo che espone Mussolini, Léon Degrelle, Corneliu Zelea Codreanu, Clemente Graziani, testi sulla Decima Mas e titoli come “Il razzismo contro i bianchi”. Gli scrittori firmatari dell’appello chiedono se questa presenza sia compatibile con il regolamento della fiera, che vincola agli articoli della Costituzione e ai diritti fondamentali dell’ Unione Europea. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Zerocalcare lascia “Più libri più liberi” per la presenza dell’editore neofascista. Il fumettista: “Non condivido spazi con i nazisti”

