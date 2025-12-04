Zerocalcare e il reel virale su Più Libri più Liberi | Una cosa so | non si condividono gli spazi con i nazisti

Michele Rech, in arte Zerocalcare, ha annunciato attraverso un video-fumetto pubblicato sui suoi canali social che non parteciperà a Più Libri Più Liberi, la fiera romana del libro. La decisione arriva dopo un appello firmato da oltre 80 autori, autrici, case editrici e personalità del mondo della cultura, tra cui Alessandro Barbero e Antonio Scurati, rivolto all’Associazione Italiana Editori. Al centro della controversia c’è la presenza alla manifestazione della casa editrice Passaggio al Bosco, considerata vicina a idee che esaltano il nazifascismo e l’antisemitismo. Nel suo intervento, il fumettista romano ricostruisce le motivazioni che lo hanno portato a questa scelta, spiegando che la casa editrice pubblica contenuti che definisce apertamente razzisti. 🔗 Leggi su Cultweb.it

