Zero presenze

Ilgiornale.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo noi Zerocalcare avrebbe ragione su tutta la linea. Se ne avesse una. Il problema è che la coerenza richiede coraggio. E il coraggio richiede carattere. Ma lui non ha né l'uno né l'altro. Zerocalcare fumettista di enorme successo, quello che disegna cartoni animati da maranza: felpa, Adidas e disagio esistenziale - nel 2019 appoggiò la scelta del Salone del Libro di Torino di escludere l'editore Altaforte che pubblicava la biografia di Salvini. Nel 2023 rinunciò a Lucca Comics perché l'ambasciata israeliana aveva dato il patrocinio all'evento. Nel 2024 si sfilò da «Più libri più liberi» perché c'era il filosofo sessista Leonardo Caffo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

zero presenze

© Ilgiornale.it - Zero presenze

Leggi anche questi approfondimenti

zero presenzeZero presenze - Il problema, a proposito di paletti, è che inizi a metterne uno, poi due, poi tre; e adesso sei già a quattro. Si legge su msn.com

Zero presenze alla Sampdoria: il Cagliari gira Krajnc al Frosinone - Ma non per restarci: giocherà nel Frosinone, in prestito con diritto di riscatto. goal.com scrive

Bologna, lo strano caso di Ferrari: titolare in Under 21, zero presenze in rossoblù. E il contratto… - Ma lo strano inizio di stagione di Alex Ferrari non si riassume solo in questi due numeri. Si legge su gianlucadimarzio.com

Tommaso Berni, zero presenze in sei anni con l'Inter. Ha giocato anche in Portogallo - Spesso i turisti si affidano a me per affittare una casa, una macchina o una barca. tuttomercatoweb.com scrive

Zero presenze in ventisei anni, storia di un non-calciatore: chi è 'Kaiser' Raposo - L'assurda storia (vera) di Carlos ‘Kaiser’ Raposo, l’uomo che ingannò il mondo del calcio fingendosi professionista per oltre vent’anni senza mai giocare una sola partita ... Come scrive sport.sky.it

Renate, forte interesse per il centrocampista Agostinelli della Fiorentina - in Serie B e alla Virtus Francavilla – una presenza – in Serie C negli ultimi due anni per Vittorio ... Si legge su tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Zero Presenze