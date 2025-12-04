zero presenze

Secondo noi Zerocalcare avrebbe ragione su tutta la linea. Se ne avesse una. Il problema è che la coerenza richiede coraggio. E il coraggio richiede carattere. Ma lui non ha né l'uno né l'altro. Zerocalcare fumettista di enorme successo, quello che disegna cartoni animati da maranza: felpa, Adidas e disagio esistenziale - nel 2019 appoggiò la scelta del Salone del Libro di Torino di escludere l'editore Altaforte che pubblicava la biografia di Salvini. Nel 2023 rinunciò a Lucca Comics perché l'ambasciata israeliana aveva dato il patrocinio all'evento. Nel 2024 si sfilò da «Più libri più liberi» perché c'era il filosofo sessista Leonardo Caffo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

