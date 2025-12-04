Zelensky e Bruxelles sotto accusa per corruzione mentre Mosca dice niet alla pace

Linkiesta.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'articolo proviene da Linkiesta.it. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

zelensky e bruxelles sotto accusa per corruzione mentre mosca dice niet alla pace

© Linkiesta.it - Zelensky e Bruxelles sotto accusa per corruzione, mentre Mosca dice niet alla pace

Leggi anche questi approfondimenti

zelensky bruxelles sotto accusaUcraina, negoziati in stallo: saltato l'incontro a Bruxelles tra Zelensky e inviati Usa. Si complica la partita diplomatica - Ieri i due inviati americani, Steve Witkoff e Jared Kushner, hanno incontrato Vladimir Putin a Mosca per 5 ore, ma non sono stati raggiunti accordi sui negoziati. Riporta milanofinanza.it

zelensky bruxelles sotto accusaIl «cerchio magico» di Zelensky: la corte del leader e lo scandalo tangenti. «Non si sporcavano col cash» - Da Yermak a Mundich, da Chernishov a Kolyubayev, chi sono gli uomini vicini al Presidente travolti dallo scandalo corruzione. Da msn.com

zelensky bruxelles sotto accusaLo scandalo corruzione che fa tremare Zelensky: le tangenti del 15%, le ville alle porte di Kiev, i bagni placcati oro. Ecco perché è un caso che può «decidere» la guerra - L'Agenzia nazionale anticorruzione ucraina indaga su uno scandalo da decine di milioni di euro che avrebbe portato politici e imprenditori a lucrare sui contratti dell'agenzia per l'energia nucleare. Secondo msn.com

Bruxelles, Zelensky al vertice Ue: "L'Ucraina non cederà alcun territorio" - "Non ci saranno concessioni territoriali in Ucraina", ha affermato il presidente ucraino, rispondendo alla domanda di Euronews se Kiev sia ora sotto pressione Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ... Si legge su it.euronews.com

Zelensky evoca la resa a Pokrovsk: "Decidono i militari" - Preoccupazione e imbarazzo: la prima per quanto accade a Pokrovsk, roccaforte ucraina del Donetsk, la seconda per lo scandalo corruzione che sfiora fin troppo da vicino il presidente ... Scrive ilmessaggero.it

E Zelensky accusa: "Europa e Stati Uniti? Non fanno abbastanza" - Dopo un'altra notte di bombardamenti, e mentre la Moldavia chiede di avviare i negoziati di adesione all'Ue senza aspettare l'Ucraina, Zelensky ha rivolto un durissimo appello alla comunità ... ilgiornale.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Zelensky Bruxelles Sotto Accusa