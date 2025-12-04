Zelensky e Bruxelles sotto accusa per corruzione mentre Mosca dice niet alla pace

RaiAccessibilità. . La Premier Meloni dal Bahrain parla di cybersicurezza e Ucraina: “La NATO è difensiva, il decreto armi non è contro la pace”. Annullato l’incontro a Bruxelles tra Zelensky e gli inviati USA, nuovi colloqui previsti a Washington. Per seguire l'ed - facebook.com Vai su Facebook

Stop della #Russia al #pianodipace per l' #Ucraina:"Aalcuni punti non accettabili", dice #Mosca. Gli inviati americani tornano in patria senza incontrare #Zelensky. A #Bruxelles vertice della #Nato. Al #Tg2Rai ore 13,00 #3dicembre Vai su X

Ucraina, negoziati in stallo: saltato l'incontro a Bruxelles tra Zelensky e inviati Usa. Si complica la partita diplomatica - Ieri i due inviati americani, Steve Witkoff e Jared Kushner, hanno incontrato Vladimir Putin a Mosca per 5 ore, ma non sono stati raggiunti accordi sui negoziati. Riporta milanofinanza.it

Il «cerchio magico» di Zelensky: la corte del leader e lo scandalo tangenti. «Non si sporcavano col cash» - Da Yermak a Mundich, da Chernishov a Kolyubayev, chi sono gli uomini vicini al Presidente travolti dallo scandalo corruzione. Da msn.com

Lo scandalo corruzione che fa tremare Zelensky: le tangenti del 15%, le ville alle porte di Kiev, i bagni placcati oro. Ecco perché è un caso che può «decidere» la guerra - L'Agenzia nazionale anticorruzione ucraina indaga su uno scandalo da decine di milioni di euro che avrebbe portato politici e imprenditori a lucrare sui contratti dell'agenzia per l'energia nucleare. Secondo msn.com

Bruxelles, Zelensky al vertice Ue: "L'Ucraina non cederà alcun territorio" - "Non ci saranno concessioni territoriali in Ucraina", ha affermato il presidente ucraino, rispondendo alla domanda di Euronews se Kiev sia ora sotto pressione Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ... Si legge su it.euronews.com

Zelensky evoca la resa a Pokrovsk: "Decidono i militari" - Preoccupazione e imbarazzo: la prima per quanto accade a Pokrovsk, roccaforte ucraina del Donetsk, la seconda per lo scandalo corruzione che sfiora fin troppo da vicino il presidente ... Scrive ilmessaggero.it

E Zelensky accusa: "Europa e Stati Uniti? Non fanno abbastanza" - Dopo un'altra notte di bombardamenti, e mentre la Moldavia chiede di avviare i negoziati di adesione all'Ue senza aspettare l'Ucraina, Zelensky ha rivolto un durissimo appello alla comunità ... ilgiornale.it scrive